Iniciadas as obras de recuperação em Vale da Harmonia

Foram iniciadas na quinta-feira (26), as obras para o restabelecimento do sistema de microdrenagem na localidade de Linha Vale da Harmonia. O início dos trabalhos foi acompanhado pela equipe da Coordenadoria Regional da Defesa Civil.

Nas próximas semanas os motoristas devem ter cautela ao passarem pela localidade em razão do tráfego intenso de máquinas e operários que estarão trabalhando na recuperação da estrada.

O Decreto de Emergência foi emitido em junho deste ano, em razão dos desmoronamentos de rochas e detritos. O laudo de Geologia apontou que as movimentações ocorrem em razão do volume de chuvas, do escoamento das águas, da ocorrência de trovoadas, entre outros fatores.

Texto: Ascom Imigrante