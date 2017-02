Iniciado ano letivo do Colégio Teutônia

O ano letivo para os estudantes do Colégio Teutônia iniciou na manhã desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Como já é tradição no CT, eles foram acolhidos com recepção especial no Pátio Central da escola e atividades de integração. Após saudação da direção e apresentação dos professores, juntos entoaram o Hino Nacional Brasileiro e conheceram suas salas.

“O Colégio Teutônia está completo novamente. Estudantes, professores e funcionários, juntamente com as famílias, farão de 2017 um ano especial”, frisou o diretor Jonas Rückert, lembrando programação diferenciada pela comemoração dos 65 anos da Fundação Agrícola Teutônia (FAT), entidade mantenedora do CT, e as atividades pelos 500 anos da Reforma Luterana.

No turno da manhã retornaram os estudantes do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio; à tarde, as turmas da Educação Infantil; e, à noite, a Educação Profissional

Equilíbrio

Antes do início do ano letivo para os estudantes, os professores do CT participaram de reuniões de planejamento ao longo da última semana. No dia 08 de fevereiro, o corpo docente e os funcionários também foram convidados para a palestra “Em busca de equilíbrio na vida – você, a melhor versão de si mesmo”, proferida pela psicóloga Rosane Maria Pagliarin Tünnermann.

“Precisamos de equilíbrio na vida, uma pessoa em desequilíbrio mostra suas características da pior maneira. E característica não é negativa ou positiva, depende de como a usamos”, explicou Rosane, usando e diferenciando persistência e teimosia como exemplos.

Nesse contexto a psicóloga falou do valor da família de origem, da família atual, dos amigos, do trabalho, do lazer, da saúde física, da saúde emocional e da saúde espiritual, também destacou valores, crenças, habilidades/limitações, sonhos/planos e ações necessárias, fazendo a ligação com propósito de vida, missão e legado. “Na vida precisamos aprender a elogiar e a agradecer, isso gera prazer. No trabalho, devemos atender a nossa vocação, assumindo nosso lugar e fazendo a diferença, contribuindo para fazer deste lugar um mundo melhor para viver”, sugeriu.

Rosane foi enfática ao destacar a necessidade de equilíbrio da “roda da vida”. “Quando se vive uma vida em harmonia, a roda anda, e esse é o nosso desafio. As pessoas querem estar próximas de pessoas em equilíbrio. Devemos saber o que queremos atrair na vida, e isso é responsabilidade nossa. Saiba investir a sua energia, não se molde ao padrão dos outros, e se descubra para bilhar na vida. As respostas estão dentro da gente e você é o que você fizer. Seja gestor da sua vida, cuide bem de você para poder dar coisas boas as outras pessoas”, sugeriu.

Café da manhã para pais e estudantes novos

No dia 10 de fevereiro ocorreu o tradicional café da manhã para pais e estudantes novos, com apresentação institucional e do corpo docente. Nas boas-vindas, a professora Aline Feldens Horst, do Serviço de Diaconia do CT, destacou mensagem ecumênica e falou da entrega de muda de árvore às famílias. “Esta árvore é para que os pais a plantem com seus filhos, um momento especial para ensinar o amor pela vida”, disse.

O diretor Jonas Rückert apresentou breve histórico e infraestrutura do CT, além de destacar a missão, visão, valores e princípios da instituição. “Como escola cristã, a promoção da vida tem sido constante em nossa instituição, com muito comprometimento e dedicação às famílias do CT. O mundo precisa da coletividade, da ajuda mútua, o que está presente no nosso ambiente escolar. Escola e família trabalham juntas nesta caminhada”, frisou, enaltecendo ainda a formação profissional, as atividades extraclasse e as parcerias.

Por fim, a coordenadora geral, Andrea Wallauer, orientou as famílias para a recepção aos estudantes novos e o processo de acolhimento, seguida de apresentação do grupo de professores e momento para esclarecer dúvidas.

Fonte: Ass. de Imprensa do Colégio Teutônia