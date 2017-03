Iniciam aulas de iogas e ginástica na Smel

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) retomou as aulas de Ginástica e Ioga. Gratuitamente, elas são realizadas em diferentes dias e horários, com objetivo de potencializar a democrática participação de estrelenses. As inscrições e informações podem ser obtidas na Smel, pelo telefone 3981-1067.

Ioga

As aulas serão realizadas às quartas-feiras, a partir das 18h30min, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela, na Rua Marechal Floriano, nº 433, no Centro. 45 pessoas já estavam inscritas para a aula inicial que ocorreu no dia 22.

Ginástica

Mais de 60 pessoas estavam inscritas para as aulas que acontecem nas terças-feiras, na Ambev, em dois horários: das 17h45min às 18h45min e das 19h às 20h. Nas quintas-feiras, as aulas acontecem nos mesmos horários.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Estrela