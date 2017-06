Iniciativa propõe utilização de plantas nos cuidados com a saúde

Preocupada com o bem estar e com a promoção da saúde no município, a administração municipal, através da secretaria de Saúde e Assistência Social está desenvolvendo o projeto denominado Plantas Medicinais na Promoção e Prevenção da Saúde Pública no Município de Travesseiro.

O objetivo da iniciativa é desenvolver diferentes ações relacionadas as plantas medicinais fitoterápicas, bem como construir um breve diagnóstico sobre a utilização da técnica no município e colaborar com o uso da biodiversidade.

No primeiro momento uma empresa contratada pelo município fará visitas a domicílio e reuniões comunitárias, a fim de mapear a real situação dos munícipes. Nestes encontros a equipe formada por um médico da família, psicopedagoga e outros profissionais da área da saúde estarão questionando os moradores sobre medicina caseira, como por exemplo o conhecimento acerca de chás e pomadas. A previsão é que este diagnóstico inicial dure aproximadamente dois meses, após será organizado um seminário geral para discussão, apresentação dos dados coletados e entrega de uma cartilha informativa sobre o projeto e suas aplicações.

Segundo o Prefeito Municipal Genésio Hofstetter, o projeto será importante para identificar as necessidades relacionadas à medicamentos e tratamentos, além de perceber o conhecimento da população sobre a forma alternativa, a qual também é reconhecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “As pessoas poderão utilizar as plantas cultivadas em suas casas para tratamentos de problemas de saúde, da mesma forma que utilizam medicamentos industrializados”, comenta.

O projeto busca incentivar a produção e o uso de plantas medicinais fitoterápicas no município, além de ofertar à população uma nova opção para alcançar uma vida saudável.

Texto: Ascom Travesseiro