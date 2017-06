Inscrições abertas para o III Workshop Sesc de Formação de Educadores em Lajeado

No dia 15 de julho, o Teatro do Sesc Lajeado (Rua Silva Jardim, 135) recebe o III Workshop Sesc de Formação de Educadores. Neste ano, o evento tem como tema “O prazer de ensinar Matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais”. As inscrições estão abertas até o dia 14 de julho e podem ser realizadas pelo site www.sesc-rs.com.br (na aba Educação à cursos e palestras). O investimento é de R$ 40 para comerciários e dependentes com Cartão Sesc/Senac, R$ 45 para estudantes, R$ 60 para empresários e dependentes com Cartão Sesc/Senac e R$ 90 para o público em geral. Grupos de 10 professores ou mais de escolas públicas têm desconto de 20%. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3714-2266, no ljohann@sesc-rs.com.br, no site www.sesc-rs.com.br/lajeado e na página www.facebook.com/sesclajeadors.

A programação ocorre das 8h30min às 17h30min. Serão abordados e desenvolvidos os seguintes tópicos e oficinas: Contagem; Quantificação; Matemática Inclusiva; Números e Operações; Probabilidade e Estatística; Geometria, e Grandezas e Medidas; O público alvo do evento são professores de Educação infantil, Séries Iniciais e Educação Inclusiva. O palestrante será Leo Akio Yokoyama, professor e doutor do Colégio de Aplicação da UFRJ desde 2005. Yokoyama é apresentador do programa “Matemática em Toda Parte II” – TV Escola e autor do livro “Matemática e síndrome de Down”. Além disso, é doutor em Educação Matemática Inclusiva (síndrome de Down) pela UNIBAN – 2012. Sua tese de doutorado traz o tema “Uma abordagem multissensorial para o desenvolvimento do conceito de número natural em indivíduos com síndrome de Down”.

Sobre o Sesc/RS – Com 70 anos de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, a Instituição pertencente ao Sistema Fecomércio-RS realiza ações em 100% dos municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de toda a comunidade. Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades sistemáticas em áreas como a saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Atualmente, a estrutura da Instituição conta com 43 Unidades Operacionais e 23 Balcões Sesc/Senac. Saiba mais em www.sesc-rs.com.br.

Texto: Ascom Sesc Lajeado