A Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Estrela informa que não haverá inscrições de novos alunos para as Escolas de Educação Infantil (Emeis) no período de 9 de janeiro a 3 de fevereiro.A medica ocorre, para que possam ser organizadas as turmas para o ano letivo de 2017. As inscrições serão recebidas novamente a partir do dia 6 de fevereiro.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Estrela