Inscrições para a 1ª Corrida de Aventura seguem abertas

Com o objetivo de oportunizar uma atividade esportiva diferenciada, a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto (SMEC) de Westfália, em parceria com o SESC, promove a 1ª Corrida de Aventura. A atividade está programada para o dia 30 de abril, a partir das 8h, com largada no Esporte Clube Palmeiras, em Linha Paissandu.

O percurso da 1ª Corrida de Aventura contempla estradas de terra, trilhas na mata e obstáculos naturais. A atividade, subdividida nas categorias masculino e feminino (individual), conta com duas opções de participação e distância: lazer, com 3,5 quilômetros, e Aventura, com 11,5 quilômetros.

Além da corrida/caminhada, os competidores ainda terão o desafio de encontrarem o trajeto através de um mapa. “Este trajeto é segredo e o mapa será entregue somente instantes antes da largada”, observa um dos organizadores da 1ª Corrida de Aventura, Lucas Schwarz. Os primeiros colocados de cada percurso serão premiados.

As inscrições para a atividade seguem abertas e são gratuitas. As mesmas podem ser efetuadas pelo site www.sesc-rs.com.br/esportesesc/corridas, onde também está disponível o regulamento da competição, ou na SMEC. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3762-4540 ou (51) 9 8028-9588, com Lucas. A 1ª Corrida de Aventura é uma realização da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália, com parceria do SESC. O apoio é da Prefeitura Municipal de Westfália.

Texto: Ascom Westfália