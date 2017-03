Inscrições para a 2ª Caminhada Ecológica estão abertas

Estão abertas as inscrições para a 2ª Caminhada Ecológica de Estrela, agendada para o dia 19 de março. O evento mais uma vez possibilitará aos participantes um passeio ecológico por trilhas e estradas do interior do município de Estrela. São 80 vagas disponíveis, com inscrições até o dia 16 de março, mas o limite de vagas pode ser atingido antes. A promoção é do Governo de Estrela através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel).

A saída será às 8h, no Parque Princesa do Vale. O percurso será de 14 quilômetros e passará por trilhas e estradas do interior do município, num trajeto que os organizadores mantêm em segredo. O que a equipe da Smel destaca é que não se trata de uma competição ou mesmo uma caminhada em forte ritmo, e sim um passeio onde será possível realizar paradas para contemplação da natureza e registros fotográficos. Este também é um dos motivos em limitar o número de participantes. Além disso, serão dois os pontos oficiais de descanso para hidratação e alimentação com frutas. Haverá carro de apoio.

O passeio não tem limite de idade, e na edição passada, quando foram 54 participantes, algumas crianças acompanharam o trajeto com sucesso. Informações e inscrições, gratuitas, pelo 3981-1067 ou smel.esportes@estrela.rs.gov.br

Texto: Ascom Estrela