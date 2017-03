Inscrições para escolha das Soberanas de Imigrante iniciaram nesta semana

A nova Corte do município de Imigrante, para o período 2017 a 2019, será escolhidas no dia 05 de maio de 2017. As inscrições, que iniciaram na segunda-feira (13) e seguem até o dia 13 de abril, devem ser efetuadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Imigrante, das 7h30min às 11h30min, e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A candidata deverá representar uma entidade do município, como empresas, clubes, associações, entre outras. Para concorrer, deverá ter idade mínima de 16 anos e máxima de 30 anos; não ser casada; não ter filhos; não estar grávida; ter domicílio em Imigrante há pelo menos seis meses, ou estar trabalhando há mais de um ano no município. Também é exigido que tenha concluído ou esteja cursando o Ensino Médio.

No ato da inscrição a candidata deve portar cópia de documento de identificação, comprovante de residência, e de escolaridade, uma fotografia 15x21cm colorida e de rosto e uma de corpo inteiro, ambas sem edição, o ofício da entidade que representará, entrega da ficha de inscrição e o termo de compromisso.

O regulamento completo pode ser obtido no site www.imigrante-rs.com.br ou na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, pelo telefone (51) 3754 1130, em horário de expediente.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Imigrante