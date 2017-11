Inscrições para novas soberanas encerram dia 10

O prazo para as inscrições das meninas com idade entre 16 e 24 anos, interessadas em participar do concurso de escolha da rainha e princesas do município termina dia 10 de novembro. As mesmas devem ser feitas com Bruna Ferla, no Centro Administrativo Municipal.

Para participar do concurso a candidata deverá estar residindo no município há mais de um ano, não ter filhos, não estar grávida, não ser casada ou não estar em uma união estável. No momento da inscrição, a candidata preencherá uma ficha e assinará termo de responsabilidade. Além disso, deverá apresentar uma foto 3X4, uma foto a ser usada na divulgação, cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência ou matrícula escolar. Se menor de idade, deverá estar acompanhada de um responsável.

Cada candidata deverá ter um ou mais patrocinadores para vestido, gastos com salão de beleza e sapato. O patrocinador ou os patrocinadores poderão ser de outras cidades. O baile com a escolha das novas soberanas será dia 25 de Novembro, com a animação da Banda Misturadão e Som Extremus. O regulamento completo está disponível no site da Prefeitura de Progresso

Texto: Ascom Progresso