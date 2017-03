Inscrições para o 5º Dança Bom Retiro estão abertas

Entrando para a 5ª edição, o Dança Bom Retiro é um espetáculo que atrai público de diversas cidades do Estado. Considerado um dos maiores eventos de Dança da Região, a festa une diversos estilos de dança em três dias de apresentações.

Neste ano, o Dança Bom Retiro ocorrerá nos dias 1º, 02 e 03 de junho, iniciando as comemorações pelo aniversário do Município. O CTG Querência da Amizade será, novamente, palco para o evento, que mantém todos os estilos e categorias dos últimos anos.

De acordo com a Coordenadora da Cultura Aline Ferreira, a dança, além dos valores culturais, pode ser uma ferramenta de inclusão social, que dá a todos a oportunidade de expressar seus sentimentos por meio dos passos.

As inscrições para a 5ª edição estão abertas. O regulamento e a ficha de inscrições podem ser conferidos no site oficial do Município: http://www.bomretirodosul.rs.gov.br. Mais informações podem ser obtidas com a coordenadora Aline pelo telefone (51) 3766-1287, ou pelo e-mail: cultura@bomretirodosul.rs.gov.br.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul