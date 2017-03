Inscrições para o Campeonato Piá iniciam no dia 13

O Campeonato Piá de Futsal, organizado pela Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), chega na sua 29ª edição em 2017. O maior campeonato amador de futsal pré-mirim, mirim e infantil do estado terá suas inscrições iniciadas no dia 13 de março, se estendendo até o dia 17 de abril.

As partidas ocorrerão sempre aos sábados, no Parque do Imigrante, reunindo as categorias 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 no masculino, 2002/2003 e 2004/2005 no feminino, além de categorias de participação, com os nascidos nos anos 2009 e 2010.

As quatro primeiras equipes de cada modalidade recebem premiação, com troféu e medalhas, além dos goleadores e defesa menos vazada. A competição conta com a participação de escolinhas de futsal, projetos sociais e organizações não governamentais (ONG’s) de diversas partes do estado.

Para efetuar a inscrição, a equipe deve se dirigir até a Secel para retirar a ficha de inscrição. As inscrições são gratuitas, sendo necessário apenas a doação de cinco pares de calçados – novos ou usados. Os calçados serão repassados para alunos da rede pública, em condições de vulnerabilidade social. A secel se localiza na rua Alberto Torres, nº 452, bairro Centro.

Com o objetivo de proporcionar integração saudável entre os participantes, além de desenvolver o espírito esportivo nas crianças e adolescentes, promovendo participação de pais e familiares, o 29º Campeonato Piá de Futsal tem seu início marcado para o dia 6 de maio.

