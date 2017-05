Inscrições para o Grupo de Danças Típicas Italianas La Barca encerram na sexta-feira

Na próxima sexta-feira (19) encerram-se as inscrições para quem quiser participar do projeto de reativação do Grupo de Danças Típicas Italianas La Barca. As inscrições ocorrem das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h, na Casa de Cultura. A atividade será ministrada pelo professor Daniel Dalmolin, sem custos aos participantes. A intenção da administração municipal, por meio da Secretaria da Ação Social, Cultura, Turismo e Desporto, é incentivar e difundir a cultura do município. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3755 2006.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Muçum