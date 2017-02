Inscrições para Soberanas de Encantado iniciam segunda-feira

A comissão organizadora da “Escolha das Soberanas 2017” esteve reunida na tarde da quarta-feira (1º), para ajustar o regulamento do evento que vai escolher as novas soberanas para os próximos dois anos. Umas das alterações é a mudança na idade para concorrer, que antes era de 16 à 24 anos e neste ano passa a ser de 18 à 25 anos.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (6), na Secretaria de Educação e Cultura (Juventude, Desporto e Turismo) no 4º andar do Centro Administrativo. O evento acontece no dia 31 de março, aniversário do município.

A atual corte de Encantado é composta pela Rainha Heloísa Sangalli Beneduzi; Princesas Bárbara Demarchi e Natália Genesini e Embaixatrizes do Turismo Francine Tasca e Thais Pedersini.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado