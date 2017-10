A Junta do Serviço Militar de Bom Retiro do Sul comunica aos jovens da Classe de 1999, residentes no Município e que efetuaram seu alistamento, que a inspeção de saúde será realizada nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, às 7h no CTG Querência da Amizade. Os jovens alistados devem se apresentar munidos do Documento de Identidade e o Comprovante de Alistamento Online. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3766-1255.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul