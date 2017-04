Instituto Gaúcho do Leite se instala na Famurs

O Instituto Gaúcho do Leite (IGL) agora tem suas instalações na Famurs. A nova sede, que está aberta desde março, fica localizada no primeiro andar da federação (Rua Marcílio Dias, 574 – Bairro Menino Deus), em Porto Alegre. De acordo com o presidente da Famurs, Luciano Pinto, a entidade cedeu o espaço ao IGL por entender sua importância para cadeia leiteira do RS. “O setor do leite gera emprego e renda a muitas pessoas. É fundamental para a economia do Rio Grande do Sul”, explicou.

No dia 24 de abril, o Instituto Gaúcho do Leite elegeu sua nova diretoria em assembleia geral. O coordenador técnico da área de agricultura da Famurs, Mario Nascimento, assumiu a vice-presidência da entidade. “A produção do leite é o que sustenta muitos agricultores familiares gaúchos. A Famurs dá esse apoio para que, a cada dia, a cadeia leiteira possa se desenvolver cada vez mais”, destacou Nascimento.

O Instituto tem como objetivo promover a coordenação da produção, desenvolvimento e competitividade da cadeira produtiva do leite no Estado. Atualmente, 99,4% dos municípios gaúchos possuem produtores de leite, segundo dados do IGL. Ao todo, são produzidos no Rio Grande do Sul 12 milhões de litros por dia.

Nova Diretoria

Carlos Joel da Silva (Presidente)

FETAG

Mário Augusto Ribas do Nascimento (Primeiro Vice-Presidente)

FAMURS

Darcisio Inácio Braun (Segundo Vice-Presidente)

OCERGS

Ernesto Enio Budke Krug (Secretário)

AGL

José Renato Coimbra (Segundo Secretário)

APIL

Ernani Polo (1º Suplente)

SEAPI

Tarcício Minetto (2º Suplente)

SDR

Márcio de Andrade Madalena (3º Suplente)

MDA

Texto: Ascom Famurs