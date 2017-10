Intercâmbio musical traz orquestra da Alemanha ao Colégio Teutônia

No período de 15 a 18 de outubro o Colégio Teutônia recebeu a Orquestra Alemã Schönegger Almmusikanten, de Rottenbuch, na Baviera, cidade que acolheu carinhosamente o Conjunto Instrumental do educandário nas duas turnês pela Europa, em 2015 e 2017. Os músicos estiveram hospedados em casas de família e também conheceram outros municípios da região, como Westfália, Colinas, Imigrante e Estrela.

O roteiro contou com visitação ao Centro Administrativo de Teutônia, à Indústria de Laticínios da Cooperativa Languiru, a uma propriedade rural com produção de leite, à Prefeitura de Estrela, com concerto em Estrela, apresentação para estudantes do Colégio Teutônia, visita à Lagoa da Harmonia e à Prefeitura de Westfália, à Prefeitura de Colinas, ao Convento Boa Ventura e ao Cactário Horst, ambos em Imigrante.

Um dos pontos altos da programação foi o intercâmbio musical com os estudantes do Colégio Teutônia, com apresentação do Conjunto Instrumental do CT e da atração internacional, que juntos tocaram peça do folclore alemão e outra música brasileira. Depois disso, na noite de terça-feira ocorreu a Deutcher Abend (Noite Alemã), com concerto no Hotel Baviera, em Teutônia. No repertório, a musicalidade típica da Baviera, com marchas, polcas e músicas especialmente ensaiadas para as apresentações na região.

Com entrada gratuita, o evento reuniu cerca de 180 pessoas. Nas boas-vindas, o diretor do Colégio Teutônia, Jonas Rückert, se disse feliz em receber a todos na Noite Alemã. “É uma noite especial de descontração e integração”, frisou, agradecendo às famílias que hospedaram os ilustres visitantes.

O maestro Georg Miller regeu o grupo composto por 29 músicos e falou da satisfação em poder tocar em Teutônia, na primeira vez da orquestra no Brasil. “Estamos impressionados com a região, muito parecida com as nossas cidades na Alemanha, caracterizadas pela presença de propriedades rurais com produção leiteira”, comparou.

O prefeito de Rottenbuch, Markus Bader, trouxe mais detalhes da cidade alemã que está na região conhecida como o “Vale do Queijo” e resumiu a vinda da orquestra ao Brasil. “É nossa primeira vez no país e estamos impressionados com a cultura, com a língua e a amizade das pessoas. Aqui também percebemos a importância da união, do trabalho conjunto por melhores resultados, muito bem representado pelas cooperativas”, disse, mencionando a força do agronegócio e da indústria automobilística na Alemanha. “Todos os integrantes da orquestra possuem alguma relação com a agricultura e até conversamos sobre o preço do leite com produtores rurais de Teutônia”, divertiu-se.

Depois de passar pelo Vale do Taquari, a orquestra alemã seguiu para visita a Nova Petrópolis na tarde de quarta-feira.