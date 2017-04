Ipiranga promove atividades durante o mês de abril

Visando a integração e entretenimento dos alunos, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ipiranga promoveu inúmeras atividades durante este mês. No dia 11, os estudantes participaram do Encontro Municipal da Terceira Idades. Na oportunidade, apresentaram a música de Páscoa em língua alemã “Jetzt Kommt Die Osterzeit”, de Rolf Zuckowski.

No dia 12, ocorreu o Recreio Musical com a equipe da Rádio Tropical FM e do Sítio Moinhos do Campo. Também teve programação alusiva à Páscoa com visita do Coelho para alunos das séries iniciais. Foram distribuídos presentes de Páscoa aos alunos do 6º ao 9º ano, composto por ovo de chocolate e livro, que será tema de um projeto interdisciplinar de leitura. Para encerrar, dia 18, os alunos da séries iniciais fizeram um passeio com trenzinho pelo centro do município.

Texto: Ascom Colinas