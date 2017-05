Ipiranga promove atividades lúdicas e culturais

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ipiranga vem realizando inúmeras atividades lúdicas e culturais de integração e aprendizado. Entre elas, os alunos, divididos em grupos, participaram de um “Tour pela Univates”, conhecendo espaços da Biblioteca e Teatro, Complexo Esportivo, Rádio, TV, Museu de Ciências Naturais e Brinquedoteca.

Pais dos alunos do 8º e 9º ano também estiveram envolvidos em ações, participando de conversa com a psicóloga Daielle Marion e com pedagoga da escola Patrícia Knobloch. Momento em que dialogaram sobre adolescência e questões que preocupam escola e família.

No dia 5 de maio ocorreu hora cívica reunindo alunos das séries iniciais e finais que estão no turno da manhã na escola. O momento foi reflexão e respeito em alusão ao Dia do Trabalho, comemora em 1º de maio.

Texto: Ascom Colinas