IPTU pode ser pago em parcela única até segunda-feira

Os contribuintes têm até segunda-feira (15), para quitarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em parcela única. Depois desse período, não há mais a possibilidade de receber desconto, pois o período para o pagamento antecipado se encerrou em 17 de abril.

A partir do dia 16 de maio, quem não tiver quitado os impostos em cota única poderá pagá-los de maneira parcelada. Neste caso, o contribuinte deve procurar o Setor de Tributação da prefeitura para realizar a negociação. No caso do alvará sanitário, o vencimento ocorreu no dia 30 de março. Quanto ao alvará de localização, o prazo para quitação se encerrará na próxima segunda-feira.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul