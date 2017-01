IPTU terá desconto de 15% até 24 de fevereiro

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Lajeado terá desconto de 15% para quem quiser pagar o valor em parcela única até o dia 24 de fevereiro. As guias devem começar a chegar aos contribuintes a partir do dia 23 de janeiro, um mês antes do vencimento com desconto máximo. O documento também pode ser impresso a partir do site da prefeitura no link Boleto de IPTU.

Em razão das novas exigências da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), os pagamentos só poderão ser realizados no Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal e agências lotéricas.

Veja a tabela de descontos para pagamento em parcela única:

– 15% de desconto até 24/02/2017

– 7,5% desconto até 31/03/2017

– 5% desconto até 28/04/2017

– 0% desconto até 26/05/2017

Há ainda a opção de parcelamento em até sete vezes, com parcela mínima de R$ 50, com primeiro vencimento no dia 10 de junho. As opções com desconto serão enviadas em um boleto único, entregue pelos Correios. Elas também podem ser impressas no site da Prefeitura. Neste caso, o contribuinte escolhe uma das opções de desconto do boleto para ser paga.

Por uma questão de evitar gastos desnecessários, já que 80% dos contribuintes pagam IPTU em cota única, não será enviado carnê pelos Correios para quem optar pelo parcelamento. O contribuinte deverá imprimir o carnê por meio do site da prefeitura. Neste caso, a primeira parcela vence no dia 10 de junho, e os juros são de 1% ao mês. A prefeitura deverá enviar 56.600 carnês de IPTU e 10.160 referentes a alvarás e ISS.

Saiba qual é a estimativa de arrecadação:

– IPTU: R$ 22 milhões

– Coleta de Lixo: R$ 3,2 milhões

– Limpeza pública: R$ 850 mil

– Conservação de pavimentação: R$ 590 mil

– Iluminação pública: R$ 3,3 milhões

Texto: Ascom Lajeado