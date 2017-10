IX Recital de Música ocorre no dia 17

A Administração Municipal de Colinas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realiza a 9ª edição do Recital dos alunos das oficinas de músicas. O evento ocorre na terça-feira, dia 17 de outubro, no ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ipiranga. A programação inicia às 20h. O festival abrange vários gêneros musicais. Todos os alunos, a partir dos oito anos, juntamente com seus professores, irão se apresentar.

Durante a atividade haverá também a exposição das imagens participantes e a divulgação dos vencedores do 9º concurso fotográfico “Simplesmente, inspire-se em Colinas”. A melhor fotografia receberá um troféu e R$350; a segunda melhor, um troféu e R$ 300 e a terceira, um troféu e R$250. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento.

Texto: Ascom Colinas