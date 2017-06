João Miragem palestra sobre as transformações do mercado na Convenção CDL Lajeado 2017

O acesso à informação, proporcionado por avanços tecnológicos e obtido por meio da coleta e análise de dados, origina consumidores cada vez mais conscientes e mostra que a necessidade de mudanças já não é apenas exceção. O impacto dessa nova realidade para os negócios estará em pauta na 17ª Convenção CDL Lajeado, que ocorre nesta quinta-feira, dia 22, a partir das 8h30min, no Clube Tiro e Caça. Na palestra “O futuro imediato e a velocidade das transformações”, o publicitário e diretor geral da Agência Escala, João Miragem, descreverá atitudes que as empresas precisam adotar para se manterem competitivas nesse cenário em permanente mutação.

Eleito profissional do ano em 2015 e profissional de propaganda do ano de 2016, Miragem alerta para a expansão da customização em massa, através da qual se valorizará a personalização dos produtos e privilegiará empresas que respeitam a diversidade de características e estilos de vida. Segundo ele, não há como escapar das exigências desse novo consumidor e o grande desafio do varejo será se adaptar ao modelo que elimina intermediários e realiza a venda direta, como já acontece em muitas indústrias. “Mais do que entender as pessoas, as marcas vão precisar entender a si mesmas e o que de fato oferecem de valor ao mercado”, ressalta o publicitário. Ele também projeta: “Marcas e produtos que não apresentarem pontos claros de conexão com as pessoas, sejam eles através da divisão de valores comuns, qualidade ou funcionalidade, vão sofrer para sobreviver”.

A partir disso, a conexão entre as plataformas de contato com o cliente se tornará essencial: “O que precisamos entender, como varejistas, é que essa divisão feita por nós entre o ON e o OFF não é feita pelas pessoas no seu dia a dia. Para quem está lá fora, tudo é vida”. De acordo com Miragem, não faz sentido acreditar que as compras migrarão 100% para ambientes digitais, mas é preciso ter consciência de que a loja física deve oferecer algo que complemente a experiência virtual, a fim de justificar a ida ao ponto de venda e de tornar a relação mais próxima. A essência da marca e de sua conexão com o consumidor deve estar na resposta para a reflexão: “Se você tirar tudo aquilo que é vendido dentro da sua loja, continua valendo a pena ir até lá? Vale a pena pagar pelo que você oferece como experiência física de varejo?”.

Programação

A programação tem como tema “O mercado mudou. Reinvente-se!” e conta ainda com palestras do presidente da Master Mind Treinamentos no Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, da jornalista Carolina Bahia e do o professor e historiador Leandro Karnal. Ao final do evento, os participantes que responderem a Pesquisa de Satisfação concorrem ao sorteio de passagens aéreas e três noites de hospedagem com acompanhante no Hotel Sheraton Barra, no Rio de Janeiro. A Convenção CDL Lajeado tem o patrocínio de Sicredi, Top Travelling, Schumacher Contabilidade e Assessoria, e CDL Poa.

Texto: Ascom CDL Lajeado