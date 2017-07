Jornada do Sorvete estimula capacitação e fortalecimento do setor nesta quinta e sexta-feira

O consumo per capita de sorvete é de 4,8 litros por ano no Brasil. Extraoficialmente, no Rio Grande do Sul essa marca é maior, embora ainda haja muito mercado a conquistar. E para melhorar indicadores como esse a Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis (Agagel) promove mais uma edição da Jornada do Sorvete. Será nos dias 06 e 07 de julho, em Lajeado, e a expectativa é reunir mais de 250 pessoas, entre fabricantes e fornecedores do setor.

O evento tem o objetivo de qualificar e fortalecer o setor, que também sentiu os efeitos da crise econômica, mas no balanço da última década registrou aumento de 30% no consumo do produto no Brasil. A comercialização saltou de 760 milhões de litros em 2006 para aproximadamente 1 bilhão de litros em 2016, conforme a Associação Brasileiras das Indústrias de Sorvete (Abis).

A Jornada vai oferecer aos participantes palestras, exposição de máquinas, equipamentos e matérias-primas, além de momentos de integração. Na programação, uma proposta multidisciplinar instigará debates sobre recursos humanos, marketing, sustentabilidade, legislação, economia e logística. “Será um grande evento, com abordagem de assuntos muito pertinentes para a rotina dos empresários. E, na parte negocial, teremos indústrias do Brasil e exterior interessadas em ampliar suas vendas aqui”, destaca o presidente da Agagel, Vanderlei Bonfante.

A Jornada do Sorvete 2017 ocorre no Weiand Hotel e as inscrições para os dois dias podem ser realizadas ao custo de R$ 150,00 através do e-mail agagel@agagel.com.br. O evento tem o patrocínio de Ducal e apoio da Prefeitura de Lajeado. Mais informações podem ser obtidas no telefone (51) 3347.8744.

Programação:

06/07 – Quinta-feira

8h30min: Energia Solar Fotovoltaica – Utilidade, Desafios E Resultados com Alex Chagas

9h30min: Perspectivas Econômicas de Curto e Médio Prazo com Ademar Schardong

10h30min: Coffee Break

11h: A Observância Das Normas Trabalhistas Como Forma De Proteção Dos Empresários com Cândice Rigotti

12h15min: Almoço

14h: Visitação aos expositores

18h: Assembleia Geral – somente para associados

20h: Jantar

07/07 – Sexta-feira

8h30min: Melhoria na Comunicação e nas Vendas da Indústria ou Sorveteria com Francisco Santana

9h30min: Atitude e Mente de Campeão com Ronan Mairesse

10h30min: Coffee break

11h: Mapeamento do Processo Logístico da Cadeia de Frios com Rubilene Araújo

12h15min: Almoço

14h: Visitação aos expositores

18 h: Encerramento

19h40min: Jantar / Costelão

Texto: Ascom Agagel