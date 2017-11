Jornada dos Três Reis é apresentada

Um projeto pioneiro aposta na união de quatro municípios para fomentar o turismo na região: A Jornada dos Três Reis. Com o conceito de Natal Regional, a programação inicia no dia 2 de dezembro, em Bom Retiro do Sul e segue nos sábados seguintes. No dia 9, em Imigrante e no dia 16 em Colinas. O encerramento será na segunda-feira, dia 25, em Estrela. “Queremos reforçar a potencialidade de cada município”, afirmou a primeira-dama de Estrela, Carine Schwingel, durante a apresentação do projeto.

O prefeito de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busatto, disse estar confiante e feliz com a ideia de fazer uma ação conjunta. “Vai ser muito bom para os que nos visitarem e também será bom visitar os demais.” Já o secretário de Educação, Cultura,Desporto e Turismo de Imigrante, David Orling, reforçou a importância do trabalho conjunto. “Temos pontos lindos, mas que isolados não têm força. Nos sentimos desafiados e sabemos da importância deste primeiro momento. Esperamos que seja o primeiro de muitos”, disse. “É uma oportunidade, um projeto pioneiro. Pensamos no turismo regionalmente”, complementou o prefeito de Colinas, Sandro Herrmann. O prefeito de Estrela, Rafael Mallmann, comemorou a realização e a união. “Acordamos efetivamente para fazer um trabalho regional e coletivo. Estamos plantando uma sementinha”, avaliou.

Carine ainda explicou detalhes da programação, como a troca de presentes. “A ideia é que cada pessoa leve uma doação e ganhe uma lembrança que remete ao mago da respectiva cidade em troca. Pode ser um alimento, um brinquedo, roupa ou material de higiene.”

Ela atentou à importância dos interessados se inscreverem previamente. “A intenção é receber bem a todos, por isso, principalmente pela parte gastronômica, é importante que as pessoas informem que irão.” Cada município irá servir um prato que reforça a sua história, no valor único de R$ 25.

Gastronomia

Bom Retiro do Sul – Janta do Peixe

Imigrante – Polenta recheada e cuca com linguiça bock

Colinas – Café colonial

Estrela – Comidas típicas alemãs

Programação

Sábado, dia 2/12, em Bom Retiro do Sul

13h30min – Recepção, carimbo do passaporte, troca de presente, visitação ao Parque Pôr do Sol, onde será a Folia de Reis e Mateada;

16h – Visita à Cervejaria Salva, às margens da BR-386;

17h30min – Retorno à cidade passando pelo Centro e pelos pontos turísticos: Figueiras Centenárias, as Igrejas Católica e Evangélica, a Sociedade União, Casas Antigas, Escadaria no Largo dos Emancipacionistas, Igreja do Morro e Barragem Eclusa;

20h – CTG Querência da Amizade – Jantar do Peixe;

21h – Encenação sobre o Mago Baltazar na Igreja do Morro e apresentação da Orquestra Municipal.

Sábado, dia 9/12, em Imigrante

18h15min – Recepção no Convento São Boaventura para carimbos de passaporte, troca de presentes e momento gastronômico (polenta recheada e cuca com salsicha bock);

19h – Boas-vindas do prefeito Celso Kaplan;

19h15 min – Benção Ecumênica;

19h30min – Apresentação da Orquestra Jovem de Imigrante;

20h30min – Encenação teatral do Grupo Façarte sobre o Mago Gaspar.

Sábado, dia 16/12, em Colinas

19h30min – Recepção na Praça para carimbos de passaporte, troca de presentes, apresentação da Orquestra Municipal e momento gastronômico (café colonial);

20h30min – Saudação e boas-vindas do prefeito Sandro Herrmann;

20h15min – Apresentação do Coral da EMEF Ipiranga;

20h40min – Encenação sobre o Mago Melchior e apresentação do Coral Vocalize da Univates;

21h45min – Apresentação do Centro Cultural Morgenstern;

22h – Encerramento com chegada do Papai Noel e fogos.

Segunda-feira, dia 25/12 , em Estrela

18h – Recepção na Escadaria para carimbo de passaporte, troca de presentes, apresentação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Estrela e momento gastronômico (comida típica alemã);

18h30min – Saída para o Parque Princesa do Vale.;

20h – Encenação do Nascimento do Menino Jesus, no Parque Princesa do Vale;

21h – Show de luzes e águas dançantes e show de fogos no lago do Parque; em seguida, show com Lucas Piccinini & Tiago Kirst;

21h45min – Os Fagundes.

Texto: Ascom Natal Regional