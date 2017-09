Jovem cruzeirense busca título de Embaixatriz do Chimarrão

Estudante do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual João de Deus, a moradora do Centro de Cruzeiro do Sul, filha de Inácio Germano e Marilene Lúcia Hallmann, Laura Hallmann, 17 anos, busca nesta sexta-feira, dia 29 de setembro, o titulo de Embaixatriz do Chimarrão do Rio Grande do Sul. O desfile para posterior escolha ocorre a partir das 20h30min no Yves Club, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

Na última semana a candidata cruzeirense, juntamente com sua mãe, esteve no gabinete do Poder Executivo cruzeirense, reunida com o prefeito Lairton Hauschild e o presidente da Câmara de Vereadores, Sérgio Luís Backes, para divulgar o evento. As autoridades garantiram apoio à candidata.

A jovem de 1,85m, que pela primeira vez participa de um concurso de beleza, no último sábado (23), se fez presente do almoço e confraternização com as candidatas do concurso, quando também ocorreu a entrega de faixas, entrevistas, fotos e vídeos, e um amigo secreto, no qual as candidatas presentearam umas as outras com algo de sua cidade.

Conforme Laura, a participação no concurso foi uma decisão difícil. “Não penso tanto no título, mas sim na experiência que isso vai me proporcionar. Estou em uma agência de modelos e é algo que vem a acrescentar na minha desenvoltura. Quero poder dar o melhor de mim, para representar bem o município”, destaca.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul