Jovem encantadense estuda a importância da Contabilidade para o sucesso das empresas

Apaixonado pela área das ciências exatas, o encantadense Cristiano Vitalli, uniu o útil ao agradável, e usou a área da contabilidade como tema do seu trabalho de conclusão do curso Técnico em Administração, da Lume Centro de Educação Profissional.

Na pesquisa, que envolveu muitos meses de dedicação, Vitalli quis mostrar a importância da Contabilidade no processo de gestão, planejamento, execução, controle e desenvolvimento das empresas. Além disso, procurou apresentar as principais ferramentas contábeis que auxiliam na tomada de decisões.

“Desde os tempos de escola sempre demonstrei maior interesse na área das exatas. Ingressando no mercado de trabalho, tive uma experiência de seis anos no setor financeiro e no momento atuo no setor logístico. Não sendo novidade, no decorrer do curso, o bloco financeiro foi o que mais despertou curiosidade, tendo a contabilidade como a grande “descoberta”, área na qual pretendo continuar estudando”, explica Vitalli. Ele ainda reforça que a contabilidade é fundamental para o sucesso de uma empresa. “A contabilidade deve ser convidada de honra para uma boa gestão. O mercado está cada vez mais competitivo, sofrendo mudanças cada vez mais rápidas, então a contabilidade deve ser vista como indispensável para a sobrevivência e desenvolvimento de qualquer empresa, estar presente no dia a dia e não apenas para cumprir suas obrigações legais”.

Através da ferramenta Google Drive – Formulário Google – de forma objetiva e online, Vitalli encaminhou cinco questões de múltipla escolha para os participantes da pesquisa. Assim que obteve os resultados dos empresários, realizou um confronto de ideias com as referências bibliográficas.

“Muitos empresários não se dão conta, mas a contabilidade, seja de forma direta ou indireta, está ligada a todos os processos da empresa. Quando ‘alimentada’ de forma correta, ela gera e fornece a real situação da empresa, demonstra sua saúde financeira, o seu patrimônio, os ativos ou passivos, ou seja, seus direitos e deveres, auxiliando assim os empresários na tomada das decisões”.

Por meio dos registros contábeis, o empresário avalia os custos da empresa, o giro de capital, o giro do estoque, a carga tributária e uma série de informações úteis para o planejamento e gerenciamento. Isso auxilia no desenvolvimento e gera um controle sobre a vida econômica, financeira e patrimonial.

Vitalli ainda ressalta que todas as ferramentas de uma forma ou outra contribuem para o desempenho da empresa. Algumas, como fluxo de caixa e contas a pagar e a receber, são mais utilizadas. Outras, no entanto, oferecem uma análise a médio e/ou longo prazo, como o balanço patrimonial, DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) e o planejamento tributário, que anda em conjunto com o setor jurídico da empresa.

“Após todos os estudos realizados no decorrer dos três anos de curso, com mais as leituras de grandes nomes da área, não tive grandes surpresas, tive sim, ainda mais convicção da importância do setor financeiro, da Contabilidade em especial, para uma boa gestão empresarial”. Cristiano foi mais um dos formandos do curso Técnico em Administração. O conhecimento adquirido foi fundamental para que ele se sentisse seguro e confiante na área. “Para mim o curso foi e está sendo muito importante. Foi uma forma de reingressar e querer continuar estudando. Obtive um grande crescimento profissional e pessoal, com o curso Técnico em Administração, tive portas que se abriram e espero que assim continue para que eu possa alcançar todos os meus objetivos”.

Texto: Portal Região dos Vales