Jovens podem se alistar pela internet

A Junta do Serviço Militar informa aos nascidos no ano de 1999, que deverão realizar o alistamento Militar on-line no endereço www.alistamento.eb.mil.br. O prazo para alistamento militar se estende até o dia 30 de junho, lembrando que o não alistamento implica em multa e penalidades prevista no Regulamento da Lei do Serviço Militar.

Os Jovens de classes anteriores que ainda estão em debito com o serviço Militar, deverão comparecer na Junta do Serviço Militar, junto a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, a partir de 6 de fevereiro.

Embarque

Os 29 jovens cruzeirenses selecionados para prestar o serviço militar no 9º Regimento de Cavalaria Blindado de São Gabriel, embarcam dia 14 de fevereiro às 7h defronte à prefeitura, sendo que o ônibus deve se juntar a um comboio que sai de Arroio do Meio. Os mesmos foram recebidos pelo responsável pela Junta de Serviço Militar Jairo Fonseca e pelo prefeito Lairton Hauschild, que falou aos jovens sobre a importância de servir a Pátria.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Cruzeiro do Sul