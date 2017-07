Julho começa com tempo seco e muito frio no Rio Grande do Sul

A primeira semana de julho começa com tempo seco e muito frio. A presença de uma massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul vai manter o tempo firme e sem previsões para chuvas ao longo de toda esta semana. Além disso, essa massa de ar polar vai manter as temperaturas, principalmente as mínimas, baixas.

Não há riscos para ocorrências de geadas no estado, mas em muitos municípios gaúchos os termômetros vão marcar valores abaixo dos 10 graus centígrados.

Só há previsão de mudança nesse padrão meteorológico em meados da semana que vem, quando uma nova frente fria vai avançar pelo Rio Grande do Sul e organizar áreas de instabilidade e, com isso, provocar pancadas de chuvas.

Texto: Ascom Climatempo