Junho termina com chuva de frente fria no Sul

O mês de junho vai terminar com aumento da nebulosidade e chuva em áreas do Sul do Brasil. Uma nova frente fria avança pela Região nesta sexta-feira (30) e as nuvens de chuva vão conseguir se formar até no Paraná.



Frente fria provoca chuva

O Rio Grande do Sul voltou a ter chuva faz dois dias, mas com os maiores volumes concentrados em áreas próximas à fronteira com o Uruguai. As pancadas de chuva continuam nesta sexta, com fraca a moderada intensidade e principalmente sobre o centro-leste do gaúcho, incluindo a região da Grande Porto Alegre. A passagem dessa frente fria é rápida e já durante o fim de semana quase todo o Sul do Brasil volta a ficar com o tempo firme.

Julho começa com ar polar

Uma nova massa polar avança sobre o Sul do Brasil no fim de semana e vai trazer o frio de novo. Desta vez, o resfriamento não será intenso como nos últimos eventos de frio rigoroso que aconteceram no outono. A parte mais intensa da massa polar irá rapidamente para o oceano e a maior queda de temperatura será sentida no extremo sul gaúcho e há previsão de geada na Campanha no domingo (2).

Texto: Ascom Climatempo