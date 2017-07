Laboratório atrasa entrega de medicamentos

O laboratório responsável pela entrega dos medicamentos para a Farmácia do Município atrasou a entrega. Há duas semanas a Secretaria da Saúde fez o pedido de remédios, mas devido à falta de princípio ativo para a composição das medicações ocorre o atraso.

Segundo a responsável pela Farmácia Municipal, a falta destes medicamentos é comum acontecer. Nem sempre os laboratórios conseguem atender todos os pedidos das prefeituras. Entre os remédios em falta estão Fluxetina, que é para depressão, Omeprazol, para o estômago e Selozok, para hipertensão.

A previsão do laboratório é que nos próximos dias devem ser entregues Selozok e Fluxetina. Já Omeprazol, somente no final do mês de julho. Estes mesmos medicamentos podem ser encontrados nas farmácias, pois ainda estão em estoque, porque a procura no comércio é menor do que na Farmácia do Município onde a distribuição é gratuita.

Texto: Ascom Marques de Souza