Lajeadense abre escolinha em Marques de Souza

Uma parceria entre a prefeitura de Marques de Souza, por meio da Secretaria de Educação, vai possibilitar à crianças e jovens de 8 a 15 anos, uma oportunidade de sonhar com o mundo do futebol. O Clube Esportivo Lajeadense, está abrindo uma escolinha na cidade, que vai funcionar no campo do Esporte Clube Brasil, em de Marques de Souza.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através dos telefones: 9 9607 4830 com Douglas ou 9 8227 6644 com Samuel. As exigências são que os participantes estejam matriculados e frequentando a escola. Os treinos e a identificação de atletas serão de responsabilidade da equipe do C.E. Lajeadense.

A bola vai rolar todas as terças e quintas-feiras em dois horários: das 9h30min às 11h e das 14h às 17h. Estes horários poderão ser ajustados, dependendo da disponibilidade das turmas. A previsão de início é para 1º de julho no Esporte Clube Brasil.

Texto: Ascom Marques de Souza