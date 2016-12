Lajeado Brilha: Penúltimo sorteio dá prêmios para consumidores de Lajeado e Encantado

O Lajeado Brilha 2016 está na reta final. Na sexta-feira (23), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado realizou o quinto sorteio da promoção no Posto Faleiro. Os cinco ganhadores entre as 217 mil seladinhas concorrentes foram: Michely Fontana, de Encantado, que fez suas compras no ABC Lajeado; Tarcisio Jose Heineck, de Lajeado, cliente da Tubétio Material de Construção; Vanessa Valandro, de Lajeado, que ganhou seladinha na Brincasa; Adelaide Gonzatti, de Lajeado, consumidora da Lojas Dullius; e Angelita de Oliveira, de Lajeado, que adquiriu mercadorias Imec Supermercado. Cada um deles garantiu um cartão de débito com R$ 2 mil para gastar em qualquer estabelecimento comercial.

O prazo final para cadastrar as seladinhas no site www.lajeadobrilha.com.br é terça-feira (27). No dia seguinte, às 20h, ocorre o último sorteio. Será durante o evento de encerramento, na Rua Júlio de Castilhos, em frente à Casa do Papai Noel. O Lajeado Brilha 2016 é uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado, com o patrocínio de Sicredi e apoio de Lojas Benoit e Prefeitura de Lajeado.

Fonte: Ass. de Imprensa da CDL Lajeado

Foto: Simone Rockenbach