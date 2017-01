Na quinta-feira (26) Lajeado comemora 126 anos. No salão de eventos da prefeitura ocorrerá um ato para homenagear a cidade, a partir das 9h.

O evento contará com apresentação da Orquestra da SLAN (Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente), que é formada a partir do projeto Cantando e Tocando Alegria de Viver. Criada em 2013, ela é formada por adolescentes atendidos na Slan, que ensaiam semanalmente com instrumentos da escola. A orquestra conta com instrumentos de sopro, corda, teclado e bateria.

Na ocasião haverá um “bolo” formado por 126 mudas de Ipê Amarelo, árvore símbolo de Lajeado. Cada presente no evento ganhará uma muda da planta, acompanhado de um cartão, simbolizando o pensamento no futuro, sendo necessário primeiro plantar para depois colher.

Participarão da solenidade autoridades como o prefeito Marcelo Caumo, a vice-prefeita Gláucia Schumacher, o secretário da Cultura, Esporte e Lazer (Secel) Carlos Reckziegel , o presidente da Câmara de Vereadores, Waldir Blau, além do juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson.

Texto: Ascom Lajeado