Lajeado dá início a projeto de uso de mão de obra prisional com parceria da Susepe

Um encontro na última semana, no Salão de Eventos da prefeitura, representou o primeiro passo de um projeto de ressocialização dos presos lotados no Presídio Estadual de Lajeado. A ideia inicial é que os apenados possam trabalhar para a prefeitura num período de 6 a 8 horas diárias e, para isso, recebam cerca de um salário-mínimo, além de remição de parte da pena. Sob supervisão, apenados com bom comportamento poderiam atuar em atividades necessárias ao município, como obras, limpeza, construção e pintura.

A reunião contou com a participação da diretora do Departamento de Tratamento Penal da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Mara Borba Minotto, que explicou como funcionam os convênios de ressocialização dos apenados. “Também temos a missão de trabalhar toda a parte social do apenado. Com educação e trabalho, acreditamos que eles podem sair melhores do que entraram” explica. Conforme Mara, o convênio possibilitaria a entidades públicas e/ou aos municípios oportunizarem trabalho remunerado aos presos.

As vantagens para o apenado vão desde a remição da pena, recolocação no mercado de trabalho, aumento da autoestima até a vantagem de poder contribuir para a renda familiar.

Segundo Paulo Roberto Locatelli, Secretário Municipal de Segurança Pública (Sesp), o objetivo principal é inserir o apenado novamente na sociedade. “Trabalha-se a autoestima do preso através da oportunidade e da confiança. Enquanto o sistema carcerário do país está à beira de um colapso, queremos em Lajeado buscar a reinserção. Todo homem merece uma oportunidade” afirma. “O trabalho feito pelo apenado pode evitar com que ele volte ao crime, além de oportunizar uma nova profissão e uma oportunidade de confiança na sociedade”, complementa Locatelli.

Durante o momento também houve roda de conversa, onde houve sugestões e tiradas de dúvidas sobre o convênio. Também participaram da reunião a vice-prefeita Gláucia Schumacher, a Secretária de Administração (Sead) Andréia Vieira Brisolara e o Secretário de Meio Ambiente (Sema) Luís André Benoitt. Os próximos passos para efetivar a parceria são avaliar as necessidades de trabalhos nas secretarias e ir ajustando as conversas com a própria Susepe.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Lajeado

Foto: Jardel Feldens