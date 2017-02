Lajeado inicia serviço de atendimento neurológico

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria da Saúde (Sesa), iniciou 2017 com a oferta à população do serviço de atendimento na área de neurologia. De acordo com o titular da Sesa, Tovar Grandi Musskopf, o atendimento com médico neurologista na rede municipal de saúde é inédito. “Estamos prestando atendimentos a pacientes que aguardavam atendimento desde 2013”, comemora o secretário. Os encaminhamentos aos especialistas continuam sendo feitos pelos médicos das unidades de saúde, antes de serem atendidos pelo especialista. “Devemos primeiro esgotar todas as possibilidades de atendimento dentro das unidades de saúde mantidas pelo município”, reforça o secretário.

Musskopf salienta que continuarão sendo realizadas consultas de neurologia pelo SUS no Hospital Bruno Born, para toda a região do Vale do Taquari, proporcionalmente ao número de habitantes de cada município. Lajeado recebe aproximadamente 13 consultas mensais para os ambulatórios de neurologia do Hospital Bruno Born, e as reconsultas são agendadas diretamente pelo HBB.

Ao criar o serviço municipal na especialidade de neurologia, será possível acelerar o atendimento dos 449 pacientes que aguardam na fila de espera, desde 2013. Os casos que necessitarem de acompanhamento no serviço de alta complexidade ou que necessitarem de cirurgia serão encaminhados ao HBB, utilizando as 13 cotas mensais de primeira consulta. Pacientes que necessitarem de acompanhamento ambulatorial permanecerão no serviço de neurologia do município, e quem receber alta desse ambulatório será encaminhado para acompanhamento por um médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em uma das unidades de saúde.

Novos clínicos gerais

O município contratou dois médicos clínicos gerais para suprir a demanda nos postos de saúde. As duas contratações irão suprir o trabalho de três médicos que foram desligados no final de 2016 e totalizavam 58 horas de trabalho semanal. Agora, os dois novos profissionais somarão 80 horas semanais. Além disso, um médico infectologista foi recontratado para o atendimento de doenças infecto-contagiosas e tuberculose no Serviço de Atendimento Especializado (SAE). O município também está em tratativas para a contratação de dermatologista para uma vaga em aberto.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Lajeado

Foto: Rafael Scheeren Grün