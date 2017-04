Lajeado iniciou campanha de vacinação contra gripe na segunda-feira

O postos de saúde de Lajeado começaram a vacinação contra a gripe na segunda-feira (10). O público-alvo da campanha são pessoas com 60 anos ou mais em 2017, crianças de 6 meses até 5 anos de idade, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, doentes crônicos, trabalhadores de saúde, indígenas, jovens cumprindo medidas socioeducativas (12 a 21 anos) e professores das escolas públicas e privadas dos ensinos básico e superior.

A Secretaria da Saúde (Sesa) relembra que a vacinação de gestantes é importante devido à proteção que garante à mãe e à criança. No momento da vacinação, as crianças devem obrigatoriamente apresentar suas carteiras de vacinas. Da mesma forma, doentes crônicos devem apresentar atestado médico atualizado, que deve conter motivo da indicação à vacina. Já os professores devem apresentar algum documento que comprove o vínculo com a instituição de ensino.

As unidades de saúde de Lajeado atenderão nos seguintes horários para realizar a vacinação:

– Unidade Central (bairro Centro): 7h30min às 19h

– Moinhos: 7h30min às 11h

– Demais unidades: entre 7h30min e 11h e entre 12h30min e 16h

Nesta primeira etapa, as unidades dos bairros Morro 25, Campestre e São Bento não estarão vacinando. Na primeira semana de campanha serão disponibilizadas 3.000 doses da vacina. Ao final da campanha, a meta do município éter vacinado 19.550 pessoas.

Sobre a gripe:

A doença causada pelo vírus Influenza também é popularmente conhecida como gripe. Sua transmissão ocorre através das secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao falar, espirrar ou tossir. A transmissão também pode ocorrer por meio das mãos, que após contato com superfícies contaminadas por secreções respiratórias de um indivíduo infectado podem carregar o agente infeccioso diretamente para a boca, nariz e olhos.

Medidas de prevenção também devem ser mantidas durante todo o ano. Entre elas estão:

– Frequente higienização das mãos. Na impossibilidade disto, usar álcool gel;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir (não com as mãos, usar antebraço);

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

– Manter os ambientes bem ventilados;

– Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

– Evitar sair de casa em período de transmissão da doença;

– Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);

– Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

Demais dúvidas e esclarecimentos podem ser feitos com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (51) 3982-1113 ou com a Central de Vacinas pelo telefone (51) 3982-1276.

Texto: Ascom Lajeado