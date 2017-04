Lajeado prorroga até dia 20 inscrições do processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde

A Prefeitura de Lajeado informa que foi prorrogado até o dia 20 de abril o prazo de inscrições para o processo seletivo simplificado para agente comunitário de saúde. As inscrições devem ser realizadas no Departamento de Recursos Humanos, localizado no 2º andar da Prefeitura de Lajeado, de segunda a quinta-feira, das 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h, e nas sextas-feiras das 8h30min às 12h.

As vagas para Agente Comunitário de Saúde exigem escolaridade de Ensino Médio completo. A carga horária é de 40 horas semanais, com vencimento básico mensal de R$1.460,75. As vagas são para formação de cadastro reserva para substituição de profissionais afastados por licença-saúde, gestante ou outro afastamento legal, para atuação em bairros do município. O processo seletivo será realizado por prova escrita no dia 02 de maio.

Texto: Ascom Lajeado