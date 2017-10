Lajeado realiza ações de prevenção e diagnóstico do câncer de mama no Outubro Rosa

O mês de outubro é dedicado à campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Conhecido como Outubro Rosa, devido ao símbolo de um laço na cor rosa, que marca a luta contra a doença, o mês receberá diversas atividades focadas na saúde da mulher. Em Lajeado, a Secretaria da Saúde (Sesa) realizará capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e feiras de saúde com testes rápidos à disposição da comunidade.

Os exames de colo de útero, mamografia e pré-câncer são realizados durante todo o ano. A mulher que desejar fazer este acompanhamento deve se direcionar à Unidade Básica de Saúde (UBS) munida do Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e documento de identidade com foto para agendar os exames.

Programação do Outubro Rosa:

– 03/10: Capacitação e Confraternização em alusão ao Dia do Agente Comunitário de Saúde (ACS/ACE), celebrado no dia 4 de outubro, na Associação Atlética Municipal, durante a tarde

– 04/10: Testagem Rápida, realizada pela AAPECAN com a poio da SESA. Durante todo o dia, na AAPECAN

– 08/10: “De Volta ao Passado”, um evento em parceria com a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer. Durante todo o dia, no Parque dos Dick

– 12/10: Dia das Crianças no bairro Olarias, com Testagem Rápida e promoção à saúde

– 16/10: Feira da Saúde, em alusão ao Dia Mundial da Alimentação. Durante todo o dia, em frente à Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 1029, Centro

– 17/10: Feira de Saúde com Testagem Rápida. Durante todo o dia, em frente ao Supermercado IMEC do Bairro São Cristóvão

– 21/10: Dia de Combate à Sífilis, com feira de saúde. Durante todo o sia, em frente à Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 1029, Centro

– 22/10: Encontro de mulheres com Testagem Rápida, no Ginásio do Morro 25

– 25/10: Caminhada contra o Câncer. Durante a manhã, no bairro Montanha

Texto: Ascom Lajeado