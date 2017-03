Lajeado se destaca como 7ª melhor cidade para se viver após 60 anos em todo Brasil

O município de Lajeado destacou-se entre as cidades de todo o país, como sendo o 7º melhor lugar para se morar, para quem tem mais de 60 anos. A qualidade de vida para a terceira idade foi avaliada entre 348 municípios com população de 50 a 100 mil habitantes. Outras 150 cidades com maior população também foram pesquisadas.

A posição de destaque se deu em pesquisa inédita que estabeleceu o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), realizada pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com metodologia inédita, sete variáveis foram avaliadas: Indicadores Gerais; Cuidados de Saúde; Bem-Estar; Finanças; Habitação; Educação/Trabalho e Cultura/Engajamento. Também foram avaliados 60 indicadores, ponderando inclusive o clima.

Ao final da pesquisa, três rankings foram criados: um para o envelhecimento da população em geral, com Lajeado em sétimo lugar; um para pessoas com idade entre 60 e 75 anos, com Lajeado no 12º lugar; e um para pessoas acima de 75 anos, com Lajeado na 11ª posição.

“Ficamos muito orgulhosos da nossa posição no ranking. Somos uma cidade preocupada com a qualidade de vida de seus habitantes e, especialmente, com este grande grupo que necessita atenção especial e muitas atividades para se manter ativo e saudável. Vamos trabalhar para estarmos cada vez melhor posicionados nesta lista”, disse o prefeito Marcelo Caumo.

Promoção da convivência

Com o objetivo de prevenir o rompimento das relações familiares e comunitárias por meio da promoção da convivência e socialização entre os usuários, a Prefeitura de Lajeado estimula o fortalecimento de vínculos protetivos, saudáveis e construtivos através do grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFC), vinculado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). As atividades do grupo são realizadas no meio aquático, utilizando todos os benefícios que o ambiente de uma piscina pode oferecer.

O grupo intitulado Alegria e Amizade usa roupas específicas e protetor solar para a realização dos exercícios, que envolvem todo o grupo, e por vezes individuais ou em dupla. O serviço atende 67 idosos, todos inscritos no Cadastro Único, que realizam atividades de musicalização, danças, recreativas e lúdicas, habilidades manuais e atividades físicas e culturais. O CRAS está vinculado à Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sthas).

Além disso, vinculado à Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer (Secel), o Projeto Conviver possui 20 grupos de convivência por todo município que realizam atividades espirituais, de dança, de canto e dinâmicas de grupo. Cerca de 1.400 idosos participam das atividades dos grupos, que aos finais de semana, realizam bailes da terceira idade, envolvendo outra quantidade expressiva de idosos. Para ajudar no deslocamento dentro de Lajeado, os integrantes do projeto são transportados por ônibus, contratado mediante licitação.

Para saber mais sobre a pesquisa, acesse http://idl.institutomongeralaegon.org/lajeado

Para assistir à reportagem sobre o ranking veiculada no Jornal Nacional do dia 04/03/17, acesse: http://g1.globo.com/jornal-nacional/

Texto: Ascom Lajeado