Lajeado terá Feira do Peixe Vivo durante Semana Santa

Em parceria com a Emater, a Prefeitura de Lajeado realizará a Feira do Peixe Vivo durante a Semana Santa. O local de comercialização será junto à Feira do Produtor Rural, localizada próximo ao Parque dos Dick. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag) irá fornecer aos piscicultores os equipamentos para o adequado transporte dos peixes e oxigenação da água dos tanques.

A feira inicia no dia 11, das 14h às 18h. Nos dias 12 e 13 de abril, o atendimento ocorre das 8h às 18h, sem fechar ao meio dia. No dia 14, a feira ocorre das 8h às 12h.

Haverá quatro toneladas de peixe disponíveis para comercialização, nas espécies Carpa Capim, Carpa Prateada e Carpa Húngara. No dia 04 de abril, os piscicultores do Município de Lajeado, independente de participarem ou não da feira, podem receber uma capacitação sobre boas práticas para comercialização de peixes no escritório da Emater. Informações devem ser solicitadas junto à entidade, através do fone 3714 3920.

Texto: Ascom Lajeado