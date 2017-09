Lançada a Campanha Nota Fiscal Nota Legal em Paverama

Foi dada a largada da campanha “Nota Fiscal, Nota Legal”, do ano de 2017 em Paverama. Os consumidores já podem trocar suas notas fiscais por cartelas para concorrer a prêmios.

A cada R$ 100 em notas fiscais de consumidor ou prestação de serviços do município de Paverama dá direito a uma cartela. A cada R$ 200 em notas de produtor rural também dá direito a uma cartela.

O sorteio da premiação será realizado no dia 9 de dezembro de 2017, durante o Natal no Parque, evento promovido pela Administração Municipal. As notas fiscais poderão ser trocadas por cartelas nas escolas municipais e na recepção da prefeitura municipal até o dia 8 de dezembro.

Os prêmios a serem sorteados para contemplar os ganhadores do programa são:

1° Uma TV 32 HD HDMI

2° Um motosserra 46 cc, 2,4 HP

3º Um Tablet LCD 7

4° Um Jogo de Panela Inox 5 peças

5º Um Multiprocessador

6º Um Rádio para Veiculo

7° Um Carrinho de mão com caçamba de 60 litros

8º Um faqueiro de Inox

9º Uma Chaleira elétrica de 1,7 litros

10º Quatro cadeiras de praia dobrável

Texto: Ascom Paverama