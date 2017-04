Lançamento da Estrela Multifeira 2017 acontece no dia 27 de junho

A Estrela Multifeira 2017 já tem data para ser apresentada oficialmente à comunidade. A cerimônia de lançamento acontece no dia 27 de junho, a partir das 19h30min, no salão social da Sociedade Ginástica de Estrela (Soges), quando empresários, autoridades, expositores, patrocinadores e imprensa poderão conferir as novidades da programação, infraestrutura e comunicação visual da feira. Antecipando o tema “Vem que tem diversidade”, a comissão organizadora prepara uma noite festiva, grandiosa e repleta de atrações, que vai surpreender e encantar os convidados.

Com foco em negócios e lazer, a Estrela Multifeira ocorre entre os dias 6 e 10 de setembro, no Porto de Estrela, fomentando a economia regional através da união entre indústria, comércio, serviços, agronegócios e agroindústrias. Direcionada à família, a programação contempla compras, entretenimento, esporte, cultura e turismo. A feira comercial já contabiliza 75% dos estandes vendidos e, juntamente com a exposição de animais, que teve seu espaço ampliado em 60%, garantirá opções diversificadas aos visitantes. Praça de alimentação, parque de diversões, eventos técnicos e exibição de carros antigos complementam as inúmeras atrações já confirmadas.

A feira é uma realização da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Cacis), em parceria com a Prefeitura de Estrela e Câmara de Vereadores, contando ainda com o patrocínio confirmado de Sicredi e Conpasul e com a organização da Lume Eventos. A projeção é de que os resultados superem os da edição de 2015, quando se contabilizou 35 mil visitantes e 186 expositores, os quais movimentaram R$ 6,5 milhões em negócios.

Texto: Ascom Estrela Multifeira