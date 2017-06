Lançamento da Estrela Multifeira ocorre na próxima terça-feira

“Vem que tem diversidade”. O tema da Estrela Multifeira 2017 também é um resumo daquilo que a comissão organizadora da feira prepara para a solenidade de lançamento que ocorre na próxima terça-feira (27), a partir das 19h30min, no Salão Social da Soges. Liderado por Claus Wallauer, o grupo reunirá autoridades, expositores, patrocinadores, empresários e imprensa para apresentar as novidades da programação, infraestrutura e comunicação visual, antecipando o que poderá ser conferido por toda a comunidade entre os dias 6 e 10 de setembro no Porto de Estrela.

Em sua quinta edição, a Estrela Multifeira vai promover a indústria, comércio, serviços, agronegócio e agroindústrias da região. Planejada para a família e objetivando a promoção de negócios, contemplará compras, entretenimento, esporte, cultura e turismo. Além da feira comercial, que já contabiliza 80% dos estandes vendidos, também estão confirmados praça de alimentação, parque de diversões, eventos técnicos e exibição de carros antigos. O espaço destinado à exposição de animais será ampliado em 60% e o Rio Taquari será o palco da 4ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Motonáutica. Parede de escalada, tirolesa, slackline e estilingue humano desafiarão a coragem e a adrenalina no Espaço Aventura. A Feira da Agroindústria Familiar acomodará 30 expositores, sendo que as inscrições seguem abertas até o dia 10 de julho e priorizam os produtores do próprio município.

Estimando um público de 40 mil pessoas, a Estrela Multifeira 2017 é uma realização da Cacis e tem o patrocínio confirmado da Prefeitura de Estrela, Câmara de Vereadores, Sicredi, Imec, Conpasul, Redemac Morelli, Launer Qímica, Carrocerias Altari, Metanox, Girando Sol, Brasilata, Languiru e Trip Tecnologia, com a organização de Lume Eventos.

Texto: Ascom Estrela Multifeira