Lançamento da Turismate será no dia 09 de outubro

A cerimônia de lançamento da 8ª edição da Turismate já tem data para acontecer. A programação da festa que valoriza a cultura da erva-mate será apresentada oficialmente no dia 09 de outubro, às 19h, no Museu do Pão, em Ilópolis. Na oportunidade, autoridades, convidados e a imprensa regional poderão conferir toda a programação que contempla desde eventos técnicos, shows até a feira comercial.

A Turismate 2017 quer divulgar o potencial de Ilópolis, valorizar a cadeia produtiva da erva-mate, estimular novos conhecimentos, fomentar a economia local e regional, promover atividades técnicas, proporcionar momentos de lazer, diversão e integração. O evento conta com diversas atividades que envolvem a cadeia produtiva da erva-mate e englobam também, a feira comercial, industrial, serviços, agronegócio, agroindústrias, artesanato, gastronomia, turismo, eventos técnicos, shows e apresentações artísticas e culturais.

Aquisição de estandes

Neste ano estão sendo disponibilizados 54 estandes internos; 11 externos e oito espaços na Praça de Alimentação. A feira é uma oportunidade para as empresas divulgarem suas marcas; efetuarem vendas; apresentarem novos produtos e serviços; fazerem parcerias e conquistarem novos clientes.

A aquisição de estandes deve se feita diretamente com a Lume Eventos, através do telefone (51) 3751 2000 ou pelo e-mail vendas@lumeeventosrs.com.br. Empresas de Ilópolis são beneficiados com 19% de desconto. O pagamento poderá ser realizado através de boleto bancário.

A Turismate acontece de 17 a 19 de novembro, no Parque do Ibama. O evento é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I) em parceria com a Administração Municipal e Câmara de Vereadores. Conta com a organização da Lume Eventos e tem o apoio da Emater/RS e Ibramate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate