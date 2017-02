Languiru é referência mundial no manuseio de máquina de envase da Tetra Pak

A Cooperativa Languiru foi reconhecida pela Tetra Pak como a melhor do mundo em eficiência na operação da máquina de envase de leite UHT da multinacional, na linha A3/Flex TBA 1000 Mid Flexicap, além de figurar entre as cinco empresas com menor índice de perda de embalagem no manuseio da máquina em nível global no ano de 2016. Colaboradores, equipe técnica de operação e manutenção da máquina, gerência e direção da Languiru receberam placa da Tetra Pak durante evento realizado na Associação dos Funcionários da Languiru no dia 07 de fevereiro.

Em termos de eficiência, a Indústria de Laticínios da Languiru obteve percentual de 98,07%, com perda de embalagem que equivale a apenas 0,69%. “Esses são resultados de excelência global, frutos do trabalho na gestão de operação e manutenção. O patamar de eficiência alcançado pela Languiru é o melhor do mundo para essa linha de equipamentos, e o nível de perdas figura entre os cinco melhores resultados em nível global. Acreditamos na parceria de longa vida com esse time”, destacou o diretor comercial da Tetra Pak, Cláudio Righi, responsável pela Região Sul.

Para Righi, este desempenho é motivo de orgulho. “O que a Languiru conseguiu atingir é fabuloso. Aliás, os índices de eficiência e de perdas da Indústria de Laticínios da Languiru sempre chamaram a atenção da Tetra Pak. Ao analisarmos os indicadores, concluímos que a cooperativa contava com os melhores números nacionais, e num comparativo com outras linhas similares no mundo, não foi surpresa ao percebermos que a Languiru operava a linha com a melhor eficiência nesse formato no mundo. O que faz a diferença e coloca a cooperativa nesse patamar são, de fato, as pessoas, que como ninguém conseguem tirar tanta produtividade desta linha da Tetra Pak. A máquina roda sozinha porque vocês a operam com alta performance”, parabenizou o diretor comercial, se dizendo orgulhoso em poder integrar este “time da Languiru”.

O gerente técnico da Tetra Pak, José Carlos Garcia Júnior, igualmente enalteceu o alto desempenho da equipe Languiru. “Máquina, manutenção, qualidade e pessoas. A união desses fatores são os ingredientes que nos permitiram chegar a este patamar, sendo a melhor do mundo em performance. As pessoas são os pilotos deste equipamento e o desempenho é fruto do trabalho em equipe”, afirmou, apresentando dados comparativos e elogiando o trabalho de governança “responsável pelo baixíssimo nível de desperdício”.

Entre as ações futuras da parceria entre Languiru e Tetra Pak, Garcia destacou a manutenção do crescimento sustentável, o foco nas pessoas e a manutenção mecânica do equipamento. “Esse é o tripé para o sucesso em eficiência”, frisou.

O diretor comercial da Tetra Pak, Cláudio Righi, entregou placa ao vice-presidente da Languiru, Renato Kreimeier, e ao gerente de negócio da Indústria de Laticínios da cooperativa, Lauri Reinheimer.

“São poucas as vezes em que conseguimos algo dessa grandeza, e homenagens fazem bem ao coração. Esse reconhecimento é fruto do trabalho dedicado, de longa data, de toda a equipe, com controles e excelência no dia a dia. Tudo isso nos permite entregar ao mercado consumidor um produto de qualidade”, agradeceu Reinheimer.

Kreimeier igualmente parabenizou a toda equipe da Indústria de Laticínios. “Cada um desses colaboradores deu a sua contribuição para termos este reconhecimento mundial por parte da Tetra Pak. Esta é a Languiru que dá certo, e a premiação entra para a história da cooperativa, nos enche de orgulho”, disse, destacando também a importância econômica e social do leite. “A produção leiteira envolve inúmeras famílias na região e a qualidade do leite Languiru inicia na propriedade dos nossos associados, na origem da matéria-prima, passando pelo transporte e processo de industrialização, com o envaze e a utilização de embalagens de qualidade”, frisou, dividindo a alegria do prêmio também com o quadro social da cooperativa. “A Languiru valoriza as pessoas, e este trabalho feito para alcançar a distinção é prova disso, com a união de esforços e a qualificação de nossos associados e colaboradores”, concluiu o vice-presidente.

Além de colaboradores da Indústria de Laticínios, a solenidade de entrega da placa de reconhecimento ainda contou com a presença do diretor administrativo da Languiru, Euclides Andrade, do gerente de negócio da cooperativa, Fabiano Leonhardt, do gerente comercial da Tetra Pak, Flávio Mercante, e do gerente de processamento da fabricante de embalagens, Jonatan Furtado.

Fonte: Ass. de Imprensa da Languiru

Foto: Éderson Moisés Käfer