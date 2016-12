Languiru sorteia automóveis zero quilômetro para Westfália e Teutônia

No dia 28 de dezembro ocorreu o sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2016. Na oportunidade foram sorteados 15 prêmios, que somam mais de R$ 92,8 mil: dois automóveis Gol zero quilômetro, uma motocicleta Honda CG 160 Fan, quatro vales-compras na Languiru de R$ 1 mil cada, quatro vales-compras na Languiru de R$ 750,00 cada e quatro vales-compras na Languiru de R$ 500,00 cada.

O evento foi realizado no Supermercado Languiru do Bairro Languiru, em Teutônia, e teve a participação de associados, colaboradores e comunidade em geral, do presidente da Languiru, Dirceu Bayer, do vice-presidente Renato Kreimeier, de representantes dos Conselhos Fiscal e de Administração e gerentes. O sorteio foi acompanhado por firma de auditoria independente.

Os automóveis Gol zero quilômetro foram sorteados para Elci Konrad Schröer, de Linha Berlim, município de Westfália, que recebeu sua cautela no Posto de Combustíveis Languiru; e para Rosemari Lagemann, de Linha Harmonia, município de Teutônia, que também recebeu sua cautela no Posto de Combustíveis Languiru.

A motocicleta Honda CG 160 Fan zero quilômetro foi sorteada para Vanessa da Rosa Garcia, residente na Vila Esperança, município de Teutônia.

Os vales-compras na Languiru de R$ 1 mil foram para Osvino Eri Bogner, de Linha Ribeiro, município de Teutônia; Idalina D. Anschau, de Boa Vista do Sul; Alan R. da Rosa, de Alta Picada da Serra, município de Progresso; e Elemir Alberto Birkheuer, do Bairro Centro Administrativo, município de Teutônia.

Os vales-compras na Languiru de R$ 750,00 foram sorteados para Célia Rührwiem, de Linha Leopoldina, município de Teutônia; César Scheck, de Linha Paissandu, município de Westfália; Irineu Meyring, de Teutônia; e Karin Marta Lautert, do Bairro Canabarro, município de Teutônia.

Já os vales-compras na Languiru de R$ 500,00 foram para Nestor Gabriel, de Barra do Forqueta, município de Arroio do Meio; Sinésio Wolf, de Linha Ano Bom, município de Colinas; Cláudia R. Bonetz, do Bairro Languiru, município de Teutônia; e Realdir Tepper Schmidt, de Linha Santo Antônio, município de Colinas.

A programação do sorteio ainda contou com brinquedos infláveis para as crianças e música ao vivo com Ego e Serginho. Os contemplados receberão seus prêmios em solenidade especial agendada para o dia 03 de janeiro, a partir das 17h, no Supermercado Languiru do Bairro Languiru.

Otimismo

Fazendo uso da palavra, o presidente da Languiru, Dirceu Bayer, agradeceu a presença de todos e se disse contente com o desempenho da promoção deste ano, enaltecendo a transparência de todo processo e o incremento de 15% no número de cautelas distribuídas na Temporada de Prêmios Languiru 2016. “A cooperativa vem desenvolvendo uma série de ações, que nos possibilitam enfrentar a atual situação econômica do país da melhor forma possível. Acreditamos no potencial do nosso produtor e dos nossos colaboradores, assim como agradecemos à confiança dos clientes e consumidores dos produtos Languiru. Com muito esforço e espírito cooperativo estamos otimistas com uma melhora do cenário político e econômico brasileiro. Esperamos um ano de 2017 muito melhor por termos realizado o ‘dever de casa’, estamos fortes e preparados”, ressaltou.

Bayer afirmou ser uma pessoa otimista. “Após um ano de muito esforço, conseguimos fechar com chave de ouro e somos a segunda maior cooperativa de produção do Estado, além de sermos reconhecidos como a melhor fornecedora de carne de frango, segundo levantamento realizado pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas)”, concluiu, desejando a todos um feliz ano de 2017.

União

O vice-presidente da cooperativa, Renato Kreimeier, reafirmou o envolvimento da Languiru nas comunidades onde está representada, “produzindo alimentos de qualidade, gerando emprego e renda, atendendo aos anseios de consumidores nacionais e internacionais”.

Também mencionou as dificuldades do cenário econômico brasileiro em 2016, enfatizando a fundamental união de esforços para o enfrentamento das adversidades. “Foi um ano desafiador, mas temos muitas coisas a comemorar”, disse, desejando a todos um ano de 2017 de muita paz, saúde e alegria. Para ele, “com o trabalho em equipe, gestão, liderança e envolvimento de associados e colaboradores, temos muita força para superar os obstáculos, na expectativa de que tenhamos um novo ano de maior estabilidade econômica para o Brasil.”

Resumo da promoção

A Temporada de Prêmios Languiru 2016 iniciou no mês de agosto e seguiu o modelo de sucesso dos anos anteriores, distribuindo mais de 1,2 milhão de cautelas. Teve por objetivos prospectar, fidelizar e qualificar o relacionamento com clientes e associados, além de fortalecer a marca Languiru.

A cada R$ 70,00 em compras nos Supermercados Languiru, nas lojas Agrocenter Languiru, nos Postos de Combustíveis Languiru e na Fábrica de Rações (somente pessoa física), o cliente recebia um cupom. Na cautela, além de preencher os dados pessoais, o cliente devia assinalar a resposta à pergunta: “Qual é o leite que deixa o seu café da manhã mais saboroso?”.

Fonte: Ass. de Imprensa da Languiru

Foto: Éderson Moisés Käfer