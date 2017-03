Largada da 3ª Corrida e Caminhada Só Elas será domingo, em Estrela

Será realizada domingo, dia 5, a 3ª Corrida e Caminhada Só Elas, uma das maiores corridas de rua da região. Mais de 200 atletas de mais de 30 cidades de todo o Rio Grande do Sul estão inscritas para o evento que é dedicado às mulheres. As largadas das três modalidades ocorrerão a partir das 9h15min, junto à escadaria do Rio Taquari, na Rua Arnaldo José Diel, mesmo local das chegadas das três provas.

Além do tradicional modelo de corrida, será realizada outra especial, esta com a utilização do Kangoo Jump, aparelho que é vestido como se fosse uma bota, com amortecedor, e que tem se tornado cada dia mais popular na prática esportiva. Outra modalidade será a caminhada, esta com menor distância. Em 2016 a prova estrelense já foi uma das maiores da região, e mesmo do Estado quando se tratando de um evento exclusivo a elas. Um percentual do valor arrecadado com as inscrições será revertido para a Liga de Combate ao Câncer de Estrela, parceira do evento. O valor ainda não foi computado.

Atletas de Estrela e Lajeado são a grande maioria, mas estão representados 32 municípios, de Porto Alegre a Candelária, de Sobradinho a Carlos Barbosa. A 3ª Só Elas – Corrida, Caminhada e Kangoo é organizada pela Prefeitura de Estrela, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Smel), e Vale do Esporte. Conta anda com apoio da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela, Saint Tropez, Di Hellen Cosméticos, Água da Pedra, Mee Alimentos, Criar Comunicação Visual e Kangoo Top Team.

Saiba mais:

Percurso

O percurso da terceira edição será de 5 km para a Corrida, de 3 km para a Corrida Kangoo e de 3 km para a Caminhada, divididas em subcategorias conforme a idade das participantes. As faixas etárias são de 16 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos e 60 anos ou mais.

Kit Atleta

As inscritas receberão o kit atleta, composto por camiseta, número de peito, chip descartável, medalha de participação e outros itens a serem oferecidos pelos apoiadores.

Premiação

A premiação para a edição de 2017 terá, na corrida de 5 km, troféu de classificação geral (1º ao 5º lugar), kit Saint Tropez (óculos de sol, carregador portátil e canga) para o primeiro lugar geral; medalha para classificação por faixa etária (1º ao 5º lugar), além de troféus para a maior academia ou grupo de corrida, para a participante de mais idade e medalha de participação para todas as atletas que concluírem a prova.

Para a corrida kangoo de 3 km a premiação será composta por troféu de classificação geral (1º ao 5º lugar), kit Saint Tropez (óculos de sol, carregador portátil e canga) para o primeiro lugar geral; par de elásticos de kangoo para o primeiro lugar geral, além de troféu para o maior grupo de kangoo e medalha de participação para todas as atletas que concluírem a prova.

Mais informações

Evento no Facebook: 3ª Só Elas – Corrida, Caminhada e Kangoo. A prova está confirmada em caso de chuva, desde que não torrencial. Telefones (51) 3981-1045 (Secretaria de Esportes e Lazer de Estrela) ou (51) 98178-3429 ou 99893-3067 (Francis – Vale do Esporte)

Texto: Ascom Estrela