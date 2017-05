“Leader Coach – Construindo equipes de alta performance!” – por Marcia Sehn

A premissa principal da liderança é ser o exemplo. Líderes que se destacam no mercado de trabalho são atenciosos, mantêm um bom relacionamento. O líder é o modelo seguido, como representante de uma equipe. Ele deve ser capaz de realizar tudo aquilo que espera de sua equipe. Não precisa possuir todas as competências técnicas que um especialista da sua equipe tem, deve ser capaz de utilizar seus recursos da melhor forma possível, fortalecendo os pontos fortes de cada integrante da equipe para apoiá-lo no que for necessário.

Um líder de alta performance surpreende ao entregar mais do que esperam, sem causar impactos negativos. Ele busca melhoria contínua em cada aspecto da sua vida. Na empresa, promove na sua gestão a cultura do aprendizado e desenvolvimento contínuo. Sempre procura encontrar formas de otimizar o seu trabalho, seu tempo e seus recursos. Aprender por modelagem é um ótimo atalho e gera grandes resultados!

Então, sabendo que líder coach é aquele que inspira, há 6 premissas que aceleram ainda mais a performance de sua equipe.

1. Dê a visão

O líder deve dar a sua visão sobre a empresa, sobre sua área, sobre sua equipe. Deixe claro aonde sua equipe vai chegar se realmente se empenhar. Deixe claro aonde os membros da sua equipe chegarão juntos e apoie o caminho até lá. A visão começa com o líder, mas só se realiza pelo envolvimento e comprometimento dos liderados.

2. Conheça a sua equipe

É essencial conhecer todos os integrantes da sua equipe. Quais são suas competências? Quais são seus estilos de trabalho? Como são suas personalidades? Conhecendo mais da sua equipe, você pode demandar as atividades certas para as pessoas certas. É bastante comum termos expectativas falsas de pessoas da equipe por simplesmente não conhecermos exatamente quem elas são.

3. Defina metas desafiadoras, superáveis e viáveis

Às vezes, uma equipe não é de alta performance porque ninguém nunca disse para ela que isso era importante. Você, líder, deve deixar claro o que espera da sua equipe. Defina metas claras e mensuráveis, com certo grau de desafio. Não pode ser algo que as pessoas fazem “de olhos fechados”. Dê um toque de dificuldade. Deixe claro que é possível superar a meta e que você espera isso! Conhecendo a sua equipe, você saberá que a meta é viável, mesmo sendo desafiadora.

4. Delegação

Confie na capacidade dos integrantes de sua equipe. Delegar é um exercício desafiador para os líderes, por saberem executar as tarefas muito bem, sentem insegurança ao delegar para os outros. No entanto, a delegação faz parte da evolução da sua equipe. Sua equipe saberá que você os conhece bem, define claramente o que espera deles e confia em seus resultados. Estabelecer um relacionamento de respeito e confiança é parte crucial da alta performance.

5. Comunicação

Manter a comunicação com sua equipe é essencial. Primeiro você precisa escutar ativamente, conectar-se com o seu liderado, sentir e ouvir as palavras com olhos, ouvidos e coração, mantendo o foco, aplicando feedback e as perguntas no momento certo, desafiando e checando informações. Dessa forma irá aproximar e otimizar a relação líder-liderado.

6. Mantenha feedback constante e efetivo

A equipe precisa receber feedback. Seja feedback construtivo, corretivo ou negativo. O líder coach com a sua habilidade de comunicação utiliza as palavras adequadas e no momento certo. Deixa claro os fatos e acontecimentos ao se posicionar, de expressar o impacto que a situação causa nele e na empresa, buscando sempre parceria com o liderado para construir soluções e desenvolvimento.

Lembre-se que você é a inspiração da sua equipe. A lealdade e a confiança são conquistas, e jamais imposições.

Marcia Sehn – Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e Pós-Graduada em Liderança Estratégica de Negócios e Pessoas