Lei Roaunet viabilizará carnaval 2017 em Venâncio Aires

O Carnaval 2017 será um marco na história dos festejos do momo em Venâncio Aires. O município, através de um trabalho do Prefeito Giovane Wickert juntamente com o Secretário de Cultura Saul Zart, conseguiu aprovar com o Ministério da Cultura uma Lei Roaunet que irá viabilizar a verba de apoio às escolas de samba.

As cinco agremiações carnavalescas terão auxílio de R$16 mil distribuídos através desta lei que é uma política de incentivos fiscais que possibilita empresas e cidadãos aplicarem uma parte do imposto de renda devido em ações culturais. O projeto da Capital Nacional do Chimarrão pode ter captação de recursos até o dia 31 de julho e tem como valor final R$ 198 mil. Até o momento, a Prefeitura já conseguiu articular R$80 mil, sendo que a maior fatia do auxílio é da Corsan que irá repassar R$ 73.492,00. Outras pequenas empresas repassarão outros R$10 mil.

Wickert destaca que Venâncio Aires foi um dos cinco municípios que conseguiu aprovar em novembro a Lei junto ao Ministério e com isso conseguir manter o evento sem onerar tanto os cofres municipais. O Prefeito salienta que o projeto do Carnaval permitiu abrir portas com diversas empresas que não conseguiram tempo hábil para enviar recursos para o evento Venâncio-airense, mas se comprometeram a ajudar em outras festividades como Semana do município e Natal.

Além de novas empresas tornarem-se parcerias para os eventos futuros do município, o Carnaval também possibilitou duas emendas parlamentares que juntas somam R$ 500mil do Senador da República Paulo Paim (PT). O político será homenageado por uma das escolas da cidade e esteve conversando com o Prefeito onde garantiu o envio dos recursos para auxílio de demandas da cidade.

Os desfiles, na Rua Grande, acontecerão nos dias 25 e 27 de fevereiro a partir das 9h. No sábado, 25, a primeira escola a passar pela avenida será a Acadêmicos do Samba, seguida pela Fiel Tribo Guarani (que deverá confirmar a participação nos próximos dias), pela Unidos da Vila Frezze, Unidos das Vilas e encerrando com a Malandros do Ritmo. Na segunda noite de carnaval, 27, a ordem de entrada na Rua Grande se altera e a Malandros do Ritmo abre os desfiles que serão encerrados pela Acadêmicos do Samba.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Venâncio Aires